Fed Cup, Italia al playoff: Spagna battuta

Non saranno ancora i recenti fasti, ma è di sicuro un bel passo avanti per tornare a quei tempi neppure troppo lontani. L'Italia batte la Spagna per 3-1 nella sfida di Fed Cup valida per il primo turno del World Group II e conquista i playoff per tentare il salto nel World Group principale.



Nel primo singolare della seconda ed ultima giornata di gare a Chieti, Sara Errani ha sconfitto per 6-3, 3-6, 6-3 Carla Suarez Navarro nella sfida tra le due n.1 conquistando così il punto decisivo. Poco dopo è scesa in campo anche Deborah Chiesa (preferita all'ultimo momento a Jasmine Paolini) che in un match in realtà senza significato per la qualificazione, ha invece sconfitto per 6-4, 2-6, 7-6 Laura Arruabarrena.



Sabato nel singolare di apertura la Suarez Navarro aveva sconfitto per 6-2 6-3, la Paolini, mentre la Errani aveva rimesso tutto a posto regolando con un doppio 6-1 la Arruabarrena.