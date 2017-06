F1, Gp Canada: trionfa Hamilton, doppietta Mercedes

E' trionfo della Mercedes nel Gran Premio del Canada di Formula Uno. Le Frecce d'argento di Hamilton e Bottas conquistano una straordinaria doppietta precedendo sul traguardo la Red Bull di Ricciardo e la Ferrari di Vettel, che ha pagato un contatto in partenza con Verstappen che lo ha costretto a cambiare il muso e poi è risalito con rabbia e talento fino alla quinta posizione al termine di una rimonta super dalla 18.ma posizione. Alle spalle del tedesco le due Force India di Perez e Ocon, protagonista di un contatto con Vettel negli ultimi giri, a seguire l'altra Ferrari di Raikkonen.

Quello di Montreal è il terzo successo stagionale per Hamilton, con i punti conquistati in Canada il campione del mondo in carica si avvicina a Vettel nella classifica mondiale, accorciando ad appena 12 lunghezze dal tedesco, che porta a casa dei punti fondamentali in ottica iridata visto come si erano messe le cose. Raikkonen viene sorpreso da un problema tecnico nel finale e chiude in 7a posizione, mentre per le Mercedes si tratta della terza doppietta consecutiva pole-vittoria a Montreal.

Vettel: "La macchina meritava di più"

"E' stata una giornata un po' così, la macchina era veloce, ma gli eventi che si sono verificati in partenza hanno condizionato tutta la gara. La macchina oggi meritava un'altra posizione, sono stato invece costretto a rimontare dopo avere cambiato l'ala anteriore all'inizio. Abbiamo pagato una penalità alla sosta, è stata una sosta gratuita".