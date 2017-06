F1, Gp Brasile: Hamilton stampa la 60esima pole, Rosberg è secondo

Prima fila Mercedes nel Gran Premio del Brasile, penultima gara della stagione 2016 di Formula 1. Lewis Hamilton partirà dalla pole position (la 60esima della sua carriera) davanti al compagno e rivale nella corsa al tito iridato Nico Rosberg. Terza posizione per la Ferrari di Kimi Raikkonen, mentre l'altra Rossa di Sebastian Vettel è quinta. Quarto posto per la Red Bull di Verstappen, solo sesto invece il so compagno Ricciardo.

Tempo pazzesco per l'inglese della Mercdes, che stampa un incredibile 1'10"736. Nico Rosberg, che con una vittoria domani sarebbe campione del mondo, ci prova fino alla fine e chiude a +0.102. Le altre monoposto con distacchi abissali, il più vicino è Kimi Raikkonen (+0.668).

