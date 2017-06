Europei di volley femminile, Italia facile sulla Lettonia

Nella prima giornata delle qualificazioni agli Europei di pallavolo femminile a Yuzhny, in Ucraina, la nazionale italiana ha superato facilmente per 3-0 (25-12, 25-15, 25-6) la Lettonia. Troppo netto il divario tra le azzurre e le avversarie, mai capaci di reggere il ritmo di capitan Tirozzi e compagne.



Cristiano Lucchi, che ha così esordito in maniera vincente sulla panchina dell'Italia, durante il corso del match ha avuto modo di provare diverse formazioni, schierando tutte le giocatrici a sua disposizione.