Europei di volley, Belgio-Italia 3-0: azzurri eliminati ai quarti

L'Italia è stata eliminata nei quarti di finale, agli Europei in corso a Katowice (Polonia): gli azzurri sono stati battuti per 3-0 dal Belgio (25-21, 25-11, 25-23) in una partita mai in discussione. La peggior prestazione del torneo per la squadra di Blengini, uno dei peggiori risultati per la nostra nazionale contando gli ultimi 25 anni e che ha sofferto la mancanza di Zaytsev e Juantorena.



Dopo il ko con la Germania, le tre vittorie consecutive avevano rilanciato gli azzurri ma niente semifinale nonostante un primo e terzo set tutto sommato combattuti - errori in battuta a parte - ma una seconda frazione disastrosa con la squadra quasi impaurita e il Belgio, che vola in semifinale, che ci ha preso a pallate.