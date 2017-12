Europei di nuoto, Rivolta-Codia fanno doppietta nei 100 farfalla

Matteo Rivolta ha vinto la medaglia d'oro nei 100 farfalla all'Europeo di nuoto in vasca corta in corso a Copenaghen con il tempo di 49"93: "Mi aspettavo meno brillantezza perché da settembre ho fatto una preparazione particolare ma va bene così, prestazione pesante in una manifestazione internazionale". La doppietta azzurra è stata completata dall'argento di Piero Codia (49"96) mentre la medaglia di bronzo è andata al tedesco Marius Kusch (50"01).



Simona Quadarella ha invece vinto la medaglia di bronzo negli 800 metri stile libero con il tempo di 8'16"53, tentando anche una clamorosa rimonta per la vittoria anche se poi l'oro è andato alla tedesca Sarah Koehler (8'10"65) e l'argento all'ungherese Boglarka Kapas (8'11"13). "Contenta e affaticata, non pensavo di poter conquistare una medaglia - le parole della Quadarella -. Speravo di fare anche meglio ma va bene così".