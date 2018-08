Europei di nuoto: oro Miressi, Paltrinieri è terzo

Pioggia di medaglie per l'Italia agli Europei di nuoto a Glasgow. Si parte dall'oro di Alessandro Miressi nei 100 stile libero, l'azzurro ha vinto precedendo l'inglese Scott e il francese Metella. Quinto posto per l'altro azzurro, Luca Dotto.



Gregorio Paltrinieri è invece medaglia di bronzo nei 1.500 metri, gara vinta dal tedesco Florian Wellbrock, medaglia d'oro, davanti all'ucraino Mychajlo Romanchuk, che si è preso l'argento. E poi Federico Burdisso, 16 anni, terzo (1'55''97) nella finale dei 200 farfalla vinta dall'ungherese Kristof Milak (1'52''79) davanti al connazionale Tamas Kenderesi (1'54''36). Bronzo anche per Arianna Castiglioni nella gara dei 100 rana donne: l'oro è andato alla russa Yuliya Efimova, l'argento alla lituana Ruta Meilutyte.



Gloria anche per i ragazzi della staffetta 4X200 stile libero che hanno chiuso al terzo posto la finale vinta dalla Gran Bretagna davanti alla Russia. Il quartetto azzurro era quello composto da Alessio Proietti Colonna, Filippo Megli, Matteo Ciampi e Mattia Zuin.



Nel nuoto sincronizzato, medaglia d'argento per Beatrice Callegari, Domiziana Cavanna, Linda Cerruti, Francesca Deidda, Costanza Di Camillo, Costanza Ferro, Gemma Galli, Alessia Pezone, Enrica Piccoli e Federica Sala che collezionano 92.6000 punti complessivi, di cui 27.7000 per l'esecuzione, 37.2000 per l'impressione artistica e 27.4000 per la difficoltà. A precederle solo le ragazze dell'Ucraina, vicecampionesse del mondo, che approfittano dell'assenza della Russia, non iscritta alla prova del combo. Terzo posto e bronzo per la Spagna.