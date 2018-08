Europei di nuoto, Cusinato e 4x100 sl uomini d'argento

Ilaria Cusinato ha conquistato una splendida medaglia (la prima delle due odierne per l'Italia) d'argento agli Europei di nuoto di Glasgow: l'azzurra, solo 18 anni, è arrivata seconda nei 400 misti con il tempo di 4'35"05 dietro solamente alla francese Fantine Lesaffre (4'34"17). Medaglia di bronzo per la britannica Hannah Miley in 4'35″34 mentre settimo posto per l'altra azzurra in gara, Carlotta Toni.



Un altro argento è arrivato dalla 4x100 stile libero maschile: Dotto, Vendrame, Zazzeri e Miressi (grande la sua ultima frazione) hanno chiuso in 3'12''90, solo 67 centesimi in più della Russia ma quasi due secondi in meno della Polonia che prende il bronzo.