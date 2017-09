Europei di basket, Italia sconfitta ma promossa

Un altro ko, questa volta decisamente meno amaro. L'Italbasket è stata sconfitta dalla Germania per 61-55, nella quarta partita del Gruppo B degli Europei di Tev Aviv. Gli azzurri, che erano già stati battuti 78-73 dalla Lituania, prendono comunque il pass per gli ottavi grazie al successo della Georgia (che affrontiamo mercoledì) su Israele per 104-91. Nella seconda fase del torneo, che si svolgerà a Istanbul, l'Italia troverà una tra tra Finlandia, Slovenia e Francia.