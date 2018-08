Europei ciclismo: un azzurro davanti a tutti

Matteo Trentin è il vincitore del campionato europeo di Glasgow. Il ciclista azzurro ha battuto allo sprint l'olandese van der Poel e il belga van Aert, al termine di una gara lunga oltre 230 km. Il campione del mondo Peter Sagan è stato costretto al ritiro. "È incredibile, dopo tutto quello che ho passato. Come Nazionale ci siamo comportati in maniera perfetta. Volevo ringraziare tutti quelli che mi sono stati vicini, niente era andato dritto in questi 8 mesi. Non voglio dimenticare nessuno, è una grandissima giornata", le parole di Trentin a fine gara. Entusiasta anche il c.t. Davide Cassani: "I ragazzi sono stati fantastici, mi hanno emozionato".