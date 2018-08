Europei Atletica, Rachik bronzo nella maratona

Si chiude con un bronzo la spedizione dell'Italia agli Europei di atletica: a Berlino arriva così la quarta medaglia, tutte delle stesse colore, e a conquistarla è Yassine Rachik che è salito sul podio della maratona, chiudendo terzo alle spalle del belga Koen Naert, oro, e dello svizzero Tadesse Abraham. È il primo grande risultato su scala internazionale per il 25enne nato in Marocco e arrivato in Italia con la famiglia nel 2004: tra l'altro, il quinto posto di Eyob Faniel e il dodicesimo di Stefano La Rosa consentono alla squadra azzurra di conquistare la Coppa Europa per Nazioni.



L'Italia chiude così nel modo migliore gli Europei dopo un sabato leggermente deludente, per i due quarti posti ottenuti da Crippa nei 5.000 metri (dopo il bronzo nei 10.000) e Tamberi nel salto in alto, oltre al quinto della staffetta All Black nella 4x400 femminile e quello di Daisy Osakue nel lancio del disco.