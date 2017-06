Eurolega, per Milano un brutto ko a Belgrado: la Stella Rossa si impone 83-70

Pesante sconfitta per l'Olimpia Milano. La formazione allenata da Repesa è stata battuta 83-70 a Belgrado dalla Stella Rossa, nell'ottavo turno della regular season dell'Eurolega di basket (parziali dell'incontro 14-19, 37-32, 54-46). Miglior marcatore di Milano Alessandro Gentile con 14 punti, seguito da Kalnietis e Dragic con 9.



Milano paga l'aggressività e l'intensità degli avversari: cala con il passare dei minuti dopo un ottimo primo periodo, propiziato da Gentile. L'ala azzurra risponde con carattere alla panchina punitiva nella ripresa contro Vitoria per aver calciato un cestino per stizza all'intervallo. A parziale giustificazione della squadra di Repesa il fitto calendario che non permette ai giocatori di allenarsi come vorrebbero: l'Olimpia è apparsa senza energie fisiche e mentali. I serbi invece sono guidati in campo da Simonovic (23 e 6 rimbalzi) e Wolters (14 e 6 assist) che nel finale propiziano il parziale di 10-0 che spacca definitivamente in due la gara. "E' stata una brutta partita per noi - le parole del tecnico dell'Olimpia Milano nella sala stampa della Kombank Arena - soprattutto paragonata a quella di due giorni fa. Ma l'Eurolega è cosi". L'Olimpia sarà chiamata al riscatto tra una settimana quando al Forum arriverà il Fenerbahce.