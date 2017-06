Eurolega, Olimpia Milano-Baskonia Vitoria 88-76

È questa l'EA7 che vuole vedere Jasmin Repesa, è questa la squadra che infiamma i tifosi. L'Olimpia Milano travolge il Baskonia Vitoria 88-76 e l'affianca nell'agguerrita classifica dell'Eurolega. Intensa, aggressiva, concentrata: qualità su cui il coach croato ha costruito successi e fortune e che, più con il bastone che con la carota, è riuscito a trasmettere ad un gruppo ricco di talento. Il modo in cui stende i baschi è a tratti irriverente: in attacco l'Olimpia resta una macchina da punti con pochi eguali in Europa, ma questa sera difende come mai si era visto in stagione.



Per la prima volta in Eurolega tiene gli avversari sotto la fatidica quota 80, missione non facile visto che Vitoria può contare sulle sfuriate di Larkin (21 punti) e le mani morbide di Bargnani (12). "È stata la vittoria della difesa - commenta Repesa -, abbiamo sofferto solo all'inizio. Se pieghiamo le gambe e partiamo dalla responsabilità individuale siamo destinati a fare bene". A condurre Milano al successo in attacco ci hanno pensato i soliti Sanders (19) e Hickman (13).