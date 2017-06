Eurolega, Milano supera il Darussafaka dopo una rimonta da urlo!

Miracolo a Milano. L'EA7, con una rimonta incredibile, supera il Darussafaka 89-87 e rimane in corsa con le unghie e con i denti per l'accesso ai playoff di Eurolega. Un barcone, quello chiamato Olimpia, che sembrava pronto al naufragio dopo 25', sotto di 25 punti: una coppia per protesta lascia il Forum (se ne pentirà), il resto del pubblico insorge in un clima di contestazione. L'ultimo ballo sul Titanic, la musica suona tetra. Ed invece ecco cuore, orgoglio e una sana dose di follia. Milano piazza un mega parziale di 33-8 tra terzo e quarto che permette alla squadra di Repesa di rientrare in gara con un vento che soffia forte alle spalle.



Simon (15) spiega basket con otto punti consecutivi, Pascolo (15 di cui 10 nel finale) dimostra che non servono i muscoli per diventare grande, Fontecchio (+22 di plus/minus) che con tanta energia si possono nascondere le magagne. Problemi che restano in casa Olimpia, a lungo massacrata a rimbalzo e mai in grado di contenere il trio composto da Zizic (17 e 8 rimbalzi), Wannamaker (20 e 6 assist) e Bertans (18). "Sono arrabbiato perchè per 28 minuti siamo stati vergognosi - ammette Repesa a fine gara - ma questa gara ci deve servire da lezione". Per una sera l'Olimpia noleggia l'epiteto di "pazza" ai concittadini dell'Inter: tanto basta per restare a galla in Eurolega.