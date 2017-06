Eurolega, Milano-Real Madrid 90-101: seconda sconfitta consecutiva per l'Olimpia

"Subiamo troppi punti e questa non è mai stata una caratteristica delle mie squadre. Non abbiamo tempo per preparare le partite, ma a questo livello dovrebbe bastare. Dobbiamo migliorare in difesa e sulla nostra concentrazione". Coach Repesa è duro quanto realista nell'analizzare la sconfitta rimediata in casa dall'EA7 Milano contro il Real Madrid (90-101). La seconda consecutiva in Eurolega nel giro di tre giorni.



Ma se, ad Atene, Milano era riuscita a tenere la testa alta per i primi 28' contro l'Olympiacos, questa sera l'Olimpia si sveglia tardi: la precisione dalla lunga distanza di Llull (18 punti) e Carroll (11), l'esplosività di Hunter (18), la classe di Randolph (20 e 14 rimbalzi) sotto i tabelloni e l'esperienza di una squadra capace due stagioni fa di vincere l'Eurolega permettono agli spagnoli di fare la differenza. Milano fatica soprattutto in difesa: nelle prime quattro gare ha subito in media 92.5 punti.