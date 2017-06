Eurolega, Milano perde 91-81 contro Olympiacos

Dalle sconfitte le grandi squadre devono trarre insegnamenti e nuovi spunti. E dalla sbandata del Pireo (91-81), la prima in stagione dopo 8 vittorie consecutive, l'EA7 Milano può imparare parecchio, nel bene e nel male: la squadra di Repesa perde l'imbattibilità e la vetta in Eurolega (staccata dal Cska e raggiunta proprio dall'Olympiacos) ma conferma di saper lottare alla pari per lunghi tratti contro una delle migliori squadre del lotto, su uno dei campi più pericolosi e di fronte ad un fuoriclasse di nome Spanoulis (16 punti e 4 assist).



Milano infatti reagisce colpo su colpo per 30' prima di sciogliersi dietro un parziale di 12-0 (76-61) che spezza definitivamente l'equilibrio. Un risultato severo per Milano, dettato da qualche passaggio a vuoto di troppo in difesa (soprattutto nelle rotazioni) e dalla costante sofferenza a rimbalzo (27-36): ma il livello di questa Eurolega non permette di compiere alcun tipo di errore e di avere cali di energia e concentrazione, la lezione da portare a casa per la squadra di Repesa. C'è però poco tempo per rifletterci su: giovedì al Forum di Assago arriva il Real Madrid. L'esame di riparazione.