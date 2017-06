Eurolega, Milano non esce dalla crisi: il Galatasaray vince 83-80

Tre sconfitte in otto giorni, cinque consecutive in Eurolega e l'ottavo posto scivola sempre più lontano. Sono i numeri a certificare il momento di profonda crisi che sta attraversando l'EA7 Milano. L'ultima arriva questa sera, in una Istanbul ancora listata a lutto per gli attentati, contro l'ultima in classifica, il Galatasaray (83-80) guidato dagli ex canturini Micov (23 punti) e Tyus, fondamentale nel finale con una stoppata su una schiacciata di Raduljica e un tap in a rimbalzo offensivo.



Milano è apatica e senza energie per 23' (sotto anche 48-32), poi d'incanto si sveglia in un moto d'orgoglio quando non ha ormai più nulla da perdere: ritrova fiducia in attacco e precisione al tiro grazie a Hickman (13) e Sanders (18), aggressività e intensità in difesa grazie a Dragic e McLean. L'ultimo minuto in volata è rocambolesco: lo decide il 4/4 ai liberi di Micov e il brutto ultimo tiro di Sanders nel possesso del potenziale sorpasso a 8 secondi dalla sirena.



L'Olimpia costruita, secondo il patron Giorgio Armani, "per vincere l'Eurolega" naviga invece sul fondo della classifica, nel gruppo delle penultime e ha perso tutti gli scontri diretti contro le squadre di basso profilo. La posizione di Repesa non è più salda come qualche settimana fa (ma mancano alternative di spessore) e la dirigenza è alla disperata ricerca di un lungo atletico che possa mettere una toppa a centro area e intimidire gli avversari. Non è solo un fatto strutturale ma anche psicologico che inficia sul rendimento dei singoli: Kalnietis (6 perse) è un fantasma, Raduljica inesistente - non certo da oggi - e gli italiani per scelta tecnica fanno la muffa in panchina.



Non ha giovato nemmeno il traumatico addio di Gentile, troppo spesso capro espiatorio. Ma coach Repesa predica calma: "Ci servirebbe davvero una vittoria, in passato ho visto più di una volta un solo successo svoltare una stagione. Dobbiamo mantenere la serenità e lavorare in palestra per uscire da un momento complicato".