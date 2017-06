Eurolega, Milano ko al supplementare contro Bamberg

Terza sconfitta consecutiva per l'Olimpia Milano in Eurolega, contro il Bamberg un ko che fa male. Non è solo il risultato (106-102) che permette ai tedeschi di raggiungere l'Olimpia in classifica, è il modo in cui il ko è maturato che deve far preoccupare Repesa: Milano dilapida un comodo vantaggio di 17 punti (46-29 al 18') in un baleno con un parziale di 3-23 per colpa delle solite amnesie difensive.



Raduljica è un fantasma e non basta nemmeno una prestazione fenomenale di Rakim Sanders (25 punti) per sbancare Bamberg. L'ala americana non avrebbe dovuto nemmeno giocare questa partita per la morte di quello che era il suo migliore amico, Matthew Reverdes, tragicamente ucciso nel Rhode Island. Una partita che arriva al supplementare solo grazie ad una magia di Hickman: con Milano sotto di 3 a 12 secondi dal termine, anticipando il consueto fallo tattico, inizia a centrocampo il movimento del terzo tempo e subisce il contatto che lo porta tre volte in lunetta, da dove risulta impeccabile.



Ma all'overtime emergono nuovamente i problemi difensivi di Milano (in 5' concede ben 15 punti) che per tutta la gara non ha mai saputo contrastare un Miller da 27 punti e il Bamberg di Trinchieri e Melli torna al successo. L'ala azzurra conferma i progressi con un buon contributo offensivo (15 punti e 9 rimbalzi) e grande dedizione in difesa, alimentando il rimpianto milanese di averlo perso due estati fa.