Eurolega, Fenerbahce nella storia: travolto l'Olympiacos

Il Fenerbahce ha vinto per la prima volta nella sua storia l'Eurolega di basket battendo l'Olympiacos Pireo per 80-64 nella finale giocata a Istanbul davanti a 15.671 spettatori. Migliori marcatori per i neo-campioni d'Europa Bogdanovic e Kalinic con 17 punti, mentre Gigi Datome ne ha segnati 11 in 22' di gioco.

L'azzurro ha anche pianto quando gli è stato consegnato il trofeo destinato ad ognuno dei vincitori. Incredibile il record del tecnico del Fenerbahce Zelimir Obradovic, che ha vinto l'Eurolega per la nona volta in carriera e con la quinta squadra dopo Partizan Belgrado, Joventut Badalona, Real Madrid e Panathinaikos Atene.