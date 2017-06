Eurolega, Cska Mosca troppo forte: Milano si arrende 64-79

Dopo la separazione da Alessandro Gentile e la decima vittoria consecutiva in campionato, l'Olimpia Milano cade ancora nell'undicesima giornata di Eurolega. Per le Scarpette Rosse si tratta della quarta sconfitta consecutiva in Europa, al Forum finisce 79-64 per il Cska Mosca.

Troppo forti i campioni d'Europa, che finora hanno perso solo una volta in questa regular season, per i padroni di casa, che dopo aver giocato un ottimo primo tempo caratterizzato da una grande intensità difensiva, crollano nel terzo periodo affossati dalle bombe dei russi e dagli ormai consueti blackout difensivi che a questo livello, e soprattutto con corazzate come quella di Itoudis, si pagano a carissimo prezzo. A questo punto per Milano, che ha avuto 11 punti da Raduljica e 10 a testa da Hickman e McLean, la qualificazione al turno successivo si complica maledettamente.

Le emozioni che si respirano in casa Olimpia sono quelle del rammarico e del rimpianto, con il gm Portaluppi che osserva la fase finale della gara con le mani sulla testa: il rammarico per aver saputo reggere testa a una corazzata prima di un cedimento inspiegabile; il rimpianto per non aver sfruttato a dovere le importanti defezioni avversarie: i russi dovevano infatti fare a meno sia di Teodosic sia di De Colo, mente e braccio armato di coach Itoudis. Il record dell'Olimpia in Eurolega è impietoso: 4 vittorie e 7 sconfitte, le prime otto posizioni sembrano un miraggio: "E' difficile spiegare quello che è successo nella ripresa - ha commentato un desolato coach Repesa -, non so se l'addio traumatico di Gentile abbia influito su questa prova. Noi siamo una squadra da Eurolega, ma dobbiamo capire se i nostri obiettivi siano realistici. Provare a essere eroi non paga, gli eroi sono tutti sotto terra e risolvere da solo i problemi è impossibile".