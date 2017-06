Eurolega basket, super Olimpia Milano a Istanbul: Darussafaka sconfitto 81-80

L'EA7 Milano è già una squadra, il Darussafaka Istanbul è ancora un cantiere. La differenza sul parquet probabilmente è tutta qui: l'Olimpia fa il colpo in Turchia (81-80) contro la quotata squadra di David Blatt con un altro finale da urlo in cui succede davvero di tutto. Ma se contro il Maccabi sette giorni fa l'EA7 aveva fatto di tutto per complicarsi la gara, questa sera la squadra di coach Repesa fa di tutto per vincerla. Cavalca un Macvan stellare (19 punti e 6 rimbalzi) finchè il serbo non perde le staffe a 2' dalla fine, regalando un tecnico che concede il sorpasso ai turchi.



Un errore di foga per il cui quale si scuserà a fine gara: "Ho rischiato di regalare la vittoria agli avversari, domando perdono". Negli ultimi 120 secondi l'EA7 però è' brava a sfruttare i propri veterani: una tripla di Kalnietis da 8 metri sigla il controsorpasso, poi sono i rimbalzi di McLean e Sanders a rendere meno amari gli errori ai tiri liberi dello stesso lituano e di Gentile, intervallati dalla precisione dalla lunetta di Simom.

Il Darussafaka avrebbe ancora un'occasione per rimontare ma, sotto di due punti, Wanamaker segna il tiro libero invece di sbagliarlo. E' tripudio Milano che resta imbattuta in stagione: sette partite e sette vittorie di cui due nell'Eurolega dei fenomeni. Numeri che non arrivano a caso. "Sono davvero felice per la vittoria - spiega coach Repesa -, abbiamo comandato la partita ma qualche stupido errore come il fallo tecnico preso da Macvan li ha fatti rientrare. Abbiamo meritato".