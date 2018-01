Elena Fanchini salta le Olimpiadi Invernali per un tumore: "Non mi arrendo"

Elena Fanchini non prenderà parte ai Giochi Olimpici Invernali di Pyeongchang in partenza il 9 febbraio. Come riporta un comunicato ufficiale della Fisi (Federazione Italiana Sport Invernali) alla sciatrice è stata riscontrata "una neoplasia di basso grado che potrà essere curata". "Sto effettuando tutti gli esami del caso presso la clinica Humanitas, mi curerò, e la mia intenzione è quella di tornare il prossimo anno a sciare" le parole della 31enne che ha comunicato lo stop obbligato anche sui social.



"Non é facile perché penso a tutti i sacrifici, alla fatica, agli obiettivi della stagione, alle olimpiadi e ai miei sogni. Questa é la vita, non sai mai cosa può succedere, ma io non mi arrendo, affronto questa nuova sfida con tanta forza e coraggio per tornare più forte e realizzare i miei sogni" promette l'atleta azzurra che vanta nel suo palmares la medaglia d'argento in discesa ai Mondiali di Bormio del 2005 e due vittorie in Coppa del mondo, sempre in discesa, a Lake Louise e a Cortina d'Ampezzo.



"Voglio che Elena sappia che siamo tutti con lei e con la sua famiglia - ha detto nel comunicato il Presidente della FISI, Flavio Roda - e che aspetteremo il suo ritorno sulle piste da sci".