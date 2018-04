Ducati, Lorenzo: "Dovizioso da sempre cerca di minare il mio morale"

Per ora non ne sappiamo ancora molto, perché il servizio della Movistar andrà in onda domenica sera sulla tv spagnola. Ma l'anticipazione fornita via social dall'emittente è già abbastanza succulenta: "Durante tutta la mia carriera - ha detto Jorge Lorenzo nell'intervista rilasciata - Andrea Dovizioso ha sempre cercato di minare il mio morale e continua a farlo come compagno di squadra, non è qualcosa di nuovo. Però è un ragazzo tranquillo e abbiamo un rapporto cordiale: va bene così, perché veniamo qui per vincere e l'amicizia va riservata per altri posti, non al paddock".



I due piloti, com'è noto, guidano entrambi la Ducati e nell'ultima stagione le cose non sono andate molto bene a Lorenzo, finito a distanza siderale dall'italiano che ha lottato per il titolo. E quest'anno le cose sono cominciate esattamente nello stesso modo. In Qatar, del resto, quando hanno chiesto a Dovizioso quali fattori potevano aver ostacolato Lorenzo, lui ha risposto così: "Penso di averli capiti, ma non sarebbe giusto parlarne in pubblico". Jorge non deve averla presa bene.