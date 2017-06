Doping, la Russia esclusa dalle Paralimpiadi invernali del 2018

Gli atleti paralimpici russi non potranno partecipare alle gare di qualificazione ai Giochi invernali di Pyeongchang 2018. Lo ha ribadito il Comitato internazionale paralimpico (Ipc), che ha respinto all'unanimità la richiesta della Russia di poter prendere parte ai prossimi eventi.

Rimane infatti in vigore la sospensione del Comitato paralimpico russo (Rpc), decisa il 7 agosto scorso, in quanto non sono state ancora messe in atto le riforme in tema di antidoping chieste dalla Wada dopo il recente scandalo che ha travolto la Russia. Il Comitato internazionale paralimpico ha precisato però che la decisione "non necessariamente chiude la porta alla possibile partecipazione della Russia ai Giochi del prossimo anno". Se infatti il Comitato paralimpico di Mosca "continuerà a collaborare pienamente con la task force dell'Ipc e a soddisfare in pieno i criteri per il reintegro prima di Pyeongchang 2018 la sospensione sarà tolta".

Il Comitato paralimpico russo precisa che comunque i suoi atleti continueranno ad allenarsi regolarmente per i Giochi invernali che inizieranno il 9 febbraio 2018.