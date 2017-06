Doping, il Nyt: "La Russia ammette la cospirazione istituzionale"

La Russia avrebbe ammesso per la prima volta "uno dei maggiori complotti nella storia dello sport: un'operazione di doping vasta sugli atleti russi", che non ha riguardato solo le Olimpiadi invernali di Sochi nel 2014, ma anche altre occasioni. E' quanto riporta il New York Times, spiegando di aver condotto per diversi giorni una serie di interviste con funzionari del Cremlino, che hanno comunque respinto l'idea che il doping fosse sponsorizzato dallo Stato.

Per la prima volta, dunque, Mosca ha accettato le prove che dimostrano come funzionari russi abbiano messo a punto uno dei più elaborati e riusciti schemi di doping nella storia dello sport che ha coinvolto mille atleti di 30 diverse discipline. Il New York Times ha intervistato i funzionari a Mosca sette mesi dopo le rivelazioni di Grigory Rodchenkov, il direttore del laboratorio anti-doping ai tempi delle Olimpiadi invernali di Sochi. Rodchenkov raccontò di aver sviluppato un "cocktail di sostanze dopanti" che avrebbe permesso agli atleti di non risultare positivi nei controlli. Disse anche che fu il ministero dello Sport a ordinargli di svilupparlo.

Due mesi dopo l’Agenzia mondiale antidoping (Wada) confermò e rese pubbliche le indagini condotte da Richard McLaren, il legale canadese che in appena 57 giorni ottenne la conferma che il "progetto Sochi" fosse iniziato nel 2010, già ai tempi dell’Olimpiade invernale precedente di Vancouver, e che fosse sostenuto dal Ministero dello Sport russo con gli interventi in prima persona del viceministro Yuri Nagornykh e la supervisione dei servizi segreti. Mclaren ha quindi messo sotto pressione il Comitato olimpico internazionale affinché riveda il medagliere di Sochi e penalizzi Mosca in vista dei Giochi invernali del 2018.

"C’è stata una cospirazione istituzionale", ha dunque raccontato, un po' a sorpresa, al New York Times Anna Antseliovich, il capo dell’agenzia antidoping russa. Secondo il quotidiano americano, l’apertura della Russia potrebbe essere dovuta al desiderio di riconciliazione con le autorità sportive internazionali: la nazione deve infatti scusarsi ed ammettere le proprie colpe prima di potere tornare a ospitare competizioni olimpiche.