Doping, anche Froome e Wiggins nel mirino di "Fancy Bear"

Continuano le rivelazioni degli hacker russi del gruppo ’Fancy Bear’ sulle supposte irregolarità nel doping degli atleti mondiali ai Giochi di Rio. Dopo la notizia della violazione del database dell’Agenzia mondiale antidoping, la stessa Wada ha rivelato la pubblicazione di un'altra serie di informazioni "rubate": in un comunicato pubblicato sul proprio sito web, la stessa Agenzia ha spiegato che i dati hackerati riguardano 25 atleti di otto paesi tra cui Stati Uniti, Germania e Gran Bretagna.

Dopo le sorelle Williams e Simone Biles, questa volta i nomi di spicco sono quelli di Chris Froome e Bradley Wiggins, le due stelle del ciclismo britannico. Come nel caso delle atlete americane, non si tratta di illeciti, ma dell’utilizzo della TUE, la procedura che consente di assumere sostanze proibite sotto prescrizione di un medico per curare alcune patologie.

Froome, vincitore di tre Tour de France, è risultato positivo al prednisolone (usato per la cura di malattie infiammatorie e autoimmuni), assunto in vari periodi fra 2013 e 2014 con l’approvazione del medico della federazione internazionale del ciclismo Mario Zorzoli. Per l’altro vincitore del Tour e 5 volte oro olimpico Wiggins si tratta invece di 6 diverse TUE fra il 2008 e il 2013, sempre tutte approvate da Zorzoli.

"La Wada non ha alcun dubbio che questi attacchi in corso siano una rappresaglia contro l'Agenzia e il sistema anti-doping mondiale, a causa della nostra indagine indipendente che ha mostrato il doping sponsorizzata dallo Stato in Russia", ha affermato il direttore generale Olivier Niggli.