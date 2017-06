Datome: "Turchia nell'incubo, ma io non voglio darla vinta ai terroristi"

Gigi Datome ha vissuto da vicino il terrore di Istanbul, dove nella notte di Capodanno un attentato ha ucciso 39 persone. "E' un problema mondiale, non solo di Istanbul - ha detto il cestista azzurro dopo la sconfitta del suo Fenerbahce contro l'Anadolu Efes - Io andrò in giro senza paura anche se in realtà noi giocatori non abbimo molto tempo per farlo. L'obiettivo dei terroristi è limitare la nostra libertà, ma io personalmente non ci sto e continuerò a vivere come sempre perché Istanbul è una bellisima citta, ci sono molto posti da vedere e scoprire e finché avro energia e tempo, non resterò chiuso in casa". Datome si sofferma sull'attentato: "Quello che è successo l'altra sera a Istanbul mi rende molto triste, anche io sto male davanti a questa situazione, purutroppo c'e un'immagina negativa della Turchia nel mondo, invece la Turchia è un paese bellissimo,sia culturalmente che dal punto di vista storico e io cerco di dirlo a tutti anche se alcuni miei amici hanno paura di venirmi a trovare. Mi auguro solo che finisca questo periodo di terrore ed esprimo la mia solidarietà al popolo turco e porgo le condoglianze alle famiglie delle vittime".