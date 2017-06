Dan Peterson: "L'Olimpia diventi anche squadra da trasferta"

Basket, calcio, elezioni americane... Dan Peterson, prestigioso ospite a Premium Sport, non si è tirato indietro e ha risposto a tutto campo. Si parte, ovviamente, con la "sua" Olimpia: "Contro l'Efes ho visto la migliore partita di Milano in Eurolega degli ultimi due anni. Stanno migliorando anche in difesa anche se c'è ancora qualche sbavatura. Ma per fare strada in Europa deve iniziare a vincere anche in trasferta".



Il coach ha parlato del caso Gentile: "Alessandro ha reagito in campo, bisognerebbe sempre fare così: poche chiacchiere, mai entrare in polemica e dare tutto in partita. E che bello quel canestro da metà campo! Merita 7,5 in pagella, così come Repesa e la squadra intera". A proposito dell'allenatore croato: "Condivido il suo sfogo, quanti ne ho fatti io in passato... ma un buon tecnico deve sempre sottolineare gli errori per migliorare la squadra. E infatti si è visto, contro l'Efes c'è stato un buon collettivo, tutti hanno giocato con altruismo". Milano favoritissima in campionato ("Ma l'Eurolega ti sfianca, deve superare bene stanchezza ed eventuali infortuni"), ma dove potrà arrivare in Europa? "Devono sperare di avere pochi infortuni, mai abbassare la guardia e mantenere un buon livello di forma".



Passando al calcio, ecco un saluto all'amico Galliani che lascerà il Milan: "Una perdita notevole per i rossoneri. So che potrebbe andare in Lega, farebbe bene lui e farebbe bene la Lega. E' un uomo di grandi capacità, la sua migliore qualità è quella di prendere decisioni". Sulle nuove proprietà cinesi a Milano: "Non è facile, come ha dimostrato la situazione dell'Inter. Ma Pioli ha tutto per fare un buon lavoro. Sul Milan, prima di parlare aspetto il closing e le firme ma le premesse sono buone".



Infine, sulla vittoria di Donald Trump alle presidenziali: "Ha rovesciato ogni previsione, ogni sondaggio. E' stato un grande stratega in campagna elettorale: ha davanti 170 giorni decisivi tra insediamento e propositi iniziali. Non può sbagliare".