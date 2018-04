Criterium Nazionale Cuccioli, che successo con Sofia Goggia

Slalom, Skicross, tanto divertimento e la gioia di avere davanti agli occhi il proprio idolo. Grande successo per il Criterium Nazionale Cuccioli 2018: a Lizzano in Belvedere, provincia di Bologna, erano oltre 700 i ragazzini tra gli 11 e i 12 anni che si sono cimentati sulle piste del Corno alle Scale, montagna dell'Appenino tosco-emiliano. Sabato scorso il momento clou della tre giorni con Sofia Goggia, oro in discesa libera alle ultime Olimpiadi, a fare da madrina delle premiazioni.



Questi i vincitori di tutte le categorie:



Slalom U11 F: Anais Lustrissy (società Crammont Mont Blanc)

Slalom U11 M: Noah Staudacher (soc. Gossensass)

Slalom U12 F: Angelica Bettoni (soc. Brixiasci)

Slalom U12 M: Alberto Landini (soc. Abetone)

Skicross U11 F: Nadin Trocker (soc. Voels-Schlern)

Skicross U11 M: Alex Silbernagl (soc. Seiser Alpe)

Skicross U12 F: Silvia Cortinovis (soc. Selvino)

Skicross U12 M: Jonas Eichter (soc. Taisten Raiffe)