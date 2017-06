Corre i 100 metri a 101 anni! L'incredibile storia di Man Kaur

Cento metri in un minuto 14 secondi 58 centesimi. Sembrano tantissimi, se non fosse che l’impresa è stata realizzata da una donna di 101 anni, l’indiana Man Kaur. Era l’unica concorrente nella sua categoria a correre i 100 metri femminili ai World Masters Games a Auckland, in Nuova Zelanda. Ci ha messo un minuto e 4 secondi più di Florence Griffith, che nel 1988 segnò il record del mondo dei 100 in 10″49.

Man Kaur, in tuta e col suo ritmo, ha completato la gara da sola, poi, non ancora stanca, ha anche partecipato ai 200 metri e al lancio del giavellotto...