Coppa del mondo, Federica Brignone trionfa in combinata

Altro trionfo italiano nello sci alpino: con una superba prova nello slalom, Federica Brignone ha vinto la combinata di Coppa del mondo di Crans Montana, bissando il successo dello scorso anno e conquistando il decimo successo in carriera. Con il tempo di 1'46"47 ha battuto l'olimpionica svizzera Michel Gisin per soli tre centesimi e la slovacca Petra Vlhova di 9. La coppa di disciplina è andata alla svizzera Wendy Holdener. Marta Bassino, che ha chiuso la prova al ventiduesimo posto, ha così perso la possibilità di scavalcarla. Ottavo posto finale per Sofia Goggia.



"Dopo il superG ero arrabbiata perché non mi ero piaciuta - ha detto la Brignone -, così oggi mi sono lanciata senza fare calcoli. Crans Montana mi porta fortuna: lo scorso anno feci un primo e un secondo posto. Di slalom ne ho fatti pochissimi quest'anno, visto l'infortunio che mi ha condizionato ad inizio stagione. Era una gara difficile perché la neve si era scaldata e c'era qualche buco, ma io ce l'ho messa tutta".