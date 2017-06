Coppa del mondo di sci, Sofia Goggia trionfa al fotofinish a Joengseon

Arriva la prima vittoria in Coppa del Mondo per Sofia Goggia: la sciatrice bergamasca ha vinto la discesa di Joengseon, in Corea del Sud. Con una prova quasi perfetta, la 24enne atleta delle Fiamme gialle ha battuto per soli 7 centesimi la statunitense Lindsey Vonn. Terza la slovacca Ilka Stuhec, a 0.23 secondi dall'italiana. La pista di Joengseon ospiterà il prossimo anno le Olimpiadi invernali di Peyongchang.



Dopo ben nove podi conquistati in questa stagione, finalmente la Goggia è quindi riuscita a centrare la prima vittoria in coppa del mondo. Una vittoria di grande valore, perchè alle sue spalle si sono classificate due campionesse come Lindsey Vonn e Ilka Stuhec, vale a dire l'americana con il record di vittorie in coppa del mondo e la fresca vincitrice dei mondiali a St. Moritz. La spedizione azzurra festeggia anche il buon nono posto di Johanna Schnarf, che ha gareggiato nonostante i dolori a una spalla per un vecchio infortunio, e il decimo di Verena Stuffer. Quanto alle altre azzurre, Elena Curtoni è giunta al 16mo posto e federica Brignone al 20mo. Nella classifica generale di coppa la statunitense Mikaela Shiffrin rimane al comando con 1323 punti davanti a Stuhec con 1085 e Gut con 1023, Goggia sale a 921 in quarta posizione e Brignone è ottava con 594. Domenica e' previsto un supergigante con partenza alle ore 3 italiane.

SOFIA GOGGIA: "DEDICO LA VITTORIA A CHI MI HA AIUTATO A FARCELA"

"Non mi aspettavo di vincere" ha detto Sofia Goggia dopo aver colto il primo successo in carriera in una gara di coppa del mondo. "In prova - ha commentato la campionessa azzurra - avevo sempre saltato una porta, nel passaggio dopo il secondo salto. Vonn si era dimostrata superiore nelle prove. Tagliare il traguardo ed essere davanti per 7 centesimi, che sono poi quelli che lei mi ha dato a St. Moritz, è stato bello". "Sono molto felice per questa vittoria, la dedico - ha aggiunto l'atleta lombarda - a tutte le persone che hanno lavorato con me per il raggiungimento di questo risultato, a partire dallo staff tecnico, al preparatore, all'osteopata e via dicendo: tutti quelli che hanno contribuito al raggiungimento di tutti i podi e della medaglia".