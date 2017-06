Coppa del mondo di sci, Innerhofer secondo al SuperG di Kitzbuehel

Italia ancora sul podio nella coppa del mondo di sci. L'azzurro Christof Innerhofer è arrivato secondo nel superG di Kitzbuehel in 1.11.34. Si tratta del quattordicesimo podio in carriera per il campione altoatesino di 32 anni e il diciannovesimo per l'Italia in questa stagione.



La vittoria è andata all'austriaco Matthias Mayer in 1.11.25. Terzo lo svizzero Beate Feuz in 1.11.69. Per l'Italia ci sono poi Dominik Paris sesto in 1.12.04 e Peter Fill settimo in 1.12.09.