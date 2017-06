Coppa Davis, Italia due volte avanti sull'Argentina

Comincia bene l'avventura azzurra al primo turno del World Group 2017 di Coppa Davis, in corso sulla terra rossa del Parque Sarmiento di Buenos Aires: Paolo Lorenzi e Andreas Seppi hanno subito conquistato il doppio vantaggio contro l'Argentina. Dopo il 6-3, 6-3, 6-3 di Lorenzo contro Guido Pella è arrivato anche il secondo punto firmato Seppi che ha battuto Carlos Berlocq in quattro set: 6-1, 6-2, 1-6, 7-6. Il 32enne azzurro era stato chiamato in extremis a sostituire Fabio Fognini, colpito nella notte da un lieve attacco di gastroenterite.