Coppa Davis, Fognini sconfitto: Italia eliminata dalla Francia

Finisce qui: l'Italia è fuori dalla Coppa Davis. Giocare davanti alla propria gente non è bastato a Fognini per battere Pouille nel primo singolare della domenica regalando così alla Francia il terzo e decisivo punto per volare in semifinale. Agli azzurri serviva un'impresa dopo la sconfitta nel doppio, il ligure ha giocato un primo set perfetto vincendo 6-2, poi è crollato perdendo il secondo 6-1, il terzo al tie-break e il quarto 6-3.



"Dispiace per la sconfitta ma davanti avevo un giocatore che si trova tra i primi dieci del mondo: ci ho provato ma non ho nulla da rimproverarmi - ha detto Fognini in conferenza stampa a Genova - A volte rischi di 'bruciarti' provando a togliere le castagne dal fuoco. Credo di aver fatto una buona partita e ho avuto tante occasioni di fronte ad un ottimo giocatore: se questo è il mio livello di tennis sono sereno per il futuro".



"E' stata una partita molto equilibrata ma è girata male - ha spiegato il capitano dell'Italia Corrado Barazzutti -. Fognini ha giocato a tratti molto bene ma gli è mancata un po' di continuità. È un peccato perchè forse se andavamo 2 set a 1 si poteva vincere. La squadra è ancora molto forte e competitiva, speriamo che ci siano dei giovani che vengano a dare supporto a questi giocatori che da tanti anni stanno tenendo l'Italia tra le migliori otto squadre del mondo".