Coppa Davis, Belgio-Italia 2-1: vince il doppio Bolelli-Seppi

All'ultimo respiro, all'ultimo punto, all'ultimo urlo. L'Italia del tennis resta a galla e lo fa a modo suo, come capita spesso in Coppa Davis. Bolelli e Seppi "accorciano le distanze": il doppio compie il miracolo in quasi 4 ore a Charleroi battendo al tie-break del quinto set la coppia belga composta da Bemelmans e De Loore. Ora gli azzurri sono sotto 2-1: ribaltare il risultato sarà comunque difficilissimo e, fuori Fognini, servirà un'impresa di Lorenzi contro Goffin (oltre che il successo di Seppi su Darcis) nei singolari di domenica.



Per Seppi e Bolelli si era fatta subito dura, con il primo set perso 6-4, poi la coppia azzurra era stata brava a portarsi sul 2-1 vincendo due set di fila (6-3, 6-4). Il 6-3 della coppia belga nel quarto prolungava ulteriormente la gara e il quinto set regalava grandi emozioni: Bolelli e Seppi vanno sul 5-2, poi perdono la testa (e il servizio), si rimettono in corsa e al tie-break combattuto punto su punto alla fine conquistano quello decisivo, quello dell'8-6 che dà un senso alle gare della domenica che chiuderanno il quarto di finale. Ma la strada resta in salita.