Coni, Malagò rieletto presidente per il quadriennio 2017-20

Giovanni Malagò è stato rieletto presidente del Coni, il comitato olimpico italiano, per il quadriennio 2017-20. Per il 58enne imprenditore romano è il secondo mandato: "Grazie a tutti, lavoriamo per stare insieme" le prime dichiarazioni. Malagò ha ottenuto 67 voti sui 75 aventi diritto, due schede sono andate al suo rivale, Sergio Grifoni (ex presidente della Federazione orientamento) mentre cinque sono state le schede bianche e una nulla.

