Nba, LeBron James ai Los Angeles Lakers

L'annuncio ufficiale che sconvolge la Nba l'ha dato la Klutch Sports Group, l'agenzia che rappresenta: "Il quattro volte mvp, il tre volte Mvp delle Finals, il 14 volte All Star e il due volte medaglia d'oro olimpica si è accordato per undi dollari con i". Boom. Le cifre spaventano quanto il trasferimento destinato a cambiare gli equilibri della lega.Nella notte italiana, dunque, LeBron ha fatto la propria scelta. Secondo quanto ricostruito da Espn, l'incontro decisivo sarebbe avvenuto sabato sera a casa del giocatore: alla porta ha bussato Magic Johnson, che ha parlato diverse ore con lui per convincerlo. Ce l'ha fatta. LeBron, dunque, lasciadopo 4 anni: "Per me sarà sempre casa", ha scritto su Instagram.La sua nuova casa è la California, dove proverà a battere Golden State difendendo i colori di una franchigia storica., stella dei Los Angeles Galaxy di calcio, l'ha accolto così: "Ora Los Angeles ha un Dio e un re". Inutile dire chi è l'uno e chi l'altro.