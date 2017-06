Clamoroso al Roland Garros: Djokovic eliminato da Thiem

Risultato a dir poco clamoroso al Roland Garros. Nei quarti di finale Novak Djokovic si è dovuto arrendere contro Dominic Thiem. Il serbo numero 2 al mondo e campione uscente è stato sconfitto in tre set (7-6, 6-3, 6-0) dall'austriaco, sesto giocatore del seeding, in due ore e 15 minuti.



Thiem in semifinale affronterà Rafa Nadal che ha atteso solo 51' per avere la meglio sul connazionale Pablo Carreno Busta, costretto al ritiro per un problema muscolare agli addominali quando il punteggio era sul 6-2, 2-0. La sconfitta di oggi costerà a Djokovic il secondo posto nel ranking Atp: il serbo da lunedì verrà scavalcato proprio da Nadal, lanciato verso la conquista del suo decimo trofeo all'Open di Francia.