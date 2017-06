Ciclismo, Vittoria Reati racconta la bici a scatto fisso

A Milano sbarca Red Hook Criterium, il campionato mondiale di bici a scatto fisso (cioè senza freni, bisogna pedalare al contrario per rallentare, e senza luci, nonostante si corra di sera) e a Premium Sport abbiamo ospitato Vittoria Reati, in lizza per la vittoria finale. "E' un tracciato per atleti potenti quindi non troppo ideale per me, ma ci voglio provare" le parole dell'atleta di La Classica Racing Team.



Reati ci ha raccontato le caratteristiche di questo sport: "E' un'emozione bellissima, divertente. La mia prima gara è stata a Barcellona, è stato mio fratello a farmi provare la bici a scatto fisso per la prima volta. Ora la preferisco a quella da strada!". L'unico inconveniente è il rischio, più alto rispetto al ciclismo tradizionale: "Senza freni, se qualcuno ti cade davanti diventa difficile non andargli addosso. E poi se cade a 40-50 km/h son dolori".