Ciclismo, Sanchez positivo all'antidoping

La medaglia d'oro di Pechino 2008 nella prova su strada, il ciclista asturiano Samuel Sanchez, è stato trovato positivo a un controllo antidoping del 9 agosto scorso. Lo comunica l'UCI, la federazione internazionale del ciclismo, che ha provveduto a sospendere temporaneamente il corridore, in attesa delle controanalisi.



La sostanza rilevata nel campione è il GHRP-2, uno stimolatore degli ormoni della crescita. Il controllo è stato pianificato e condotto dalla Fondazione Anti-Doping Cycling (CADF), organismo indipendente su mandato dall'UCI, incaricato di definire e attuare la strategia anti-doping nel ciclismo.



Sanchez, 39 anni, che corre per il team BMC, nella sua carriera iniziata nel 2000, oltre all'oro olimpico nella prova in linea, ha vinto una tappa e la classifica scalatori (maglia a pois) e 5 tappe della Vuelta, in cui è giunto terzo nel 2007 e secondo nel 2009.