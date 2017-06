Ciclismo, Nibali: "I miei controlli sono regolari"

Vincenzo Nibali alza la voce e risponde alle accuse lanciate dalla trasmissione Le Iene.



Nel programma televisivo di Italia 1 si era puntato il dito su presunte irregolarità ai Campionati Italiani 2015 a Superga, raccogliendo la testimonianza di Francesco Reda - arrivato dietro il neocampione italiano di ciclismo ma poi squalificato per doping -, e dell’ex dirigente federale Angelo Francini ("L'antidoping è uguale per tutti?" si chiede, gettando ombre sul sistema italiano). Il ciclista azzurro ha mostrato su Twitter i documenti che certificano l'avvenuto controllo antidoping: "I miei controllo sono regolari, i problemi sono per i diffamatori" quindi annunciando possibili querele



Il corridore calabrese, poi squalificato fino al 2023, aveva affermato che nel controllo antidoping dopo i Campionati Italiani dello scorso anno erano terminati i kit per effettuare il prelievo e che Roberto Bima, rappresentante federale antidoping, ammise l’irregolarità. "Nibali è entrato ed è uscito dopo cinque minuti con una busta bianca. Capisci? Dopo 5 minuti…“ le parole di Reda riportate dalle Iene. Quindi, secondo il corridore calabrese, quel giorno "lo Squalo" saltò il controllo antidoping per mancanza di provette. Quindi non tanto un'accusa di doping verso Nibali ma verso la Federazione, colpevole di lasciare troppe libertà ai big. Ma Nibali ha comunque voluto testimoniare la sua buona fede.

I miei controlli sono regolari i problemi sono per i diffamatori ! #Buonanotte #sonnitranquilli pic.twitter.com/0O9fJfqSgb — Vincenzo Nibali (@vincenzonibali) 16 ottobre 2016