Ciclismo, nel 2017 il ritorno dei freni a disco

Dopo l'iniziale sperimentazione nel 2015 all'Eneco Tour e alla Vuelta, lo stop per le cadute alla Parigi-Roubaix e il taglio alla tibia sinistra di Ventoso (Movistar), nuovo semaforo verde ai freni a disco nelle gare su strada di ciclismo. Lo ha deciso l'Uci, dopo aver ascoltato il sindacato dei ciclisti e l'associazione delle squadre, anche perché nel frattempo si è deciso di smussare gli angoli vivi dello spessore del disco (3 millimetri) che così diventa un'unica superficie curva. Bocciata, invece, la proposta di un carter coprente anche per non appesantire le bici.



La sperimentazione avrà revisioni mensili, le gare in cui verranno condotti i test (a partire da gennaio 2017) saranno decise tra novembre e dicembre. Una maggiore potenza frenante aiuterà i ciclisti negli stop bruschi ma influenzerà il peso del mezzo oltre a caricare di lavoro i meccanici in caso di cambio ruota.