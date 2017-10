Ciclismo, Lombardia: Nibali trionfa per la seconda volta

Finalmente Nibali, straordinariamente Nibali. Lo Squalo trionfa al Lombardia bissando il successo del 2015: è il primo grande exploit di questa stagione sofferta, nella quale aveva vinto il Giro di Croazia e poi un altro paio di tappe tra Giro d'Italia e Vuelta. Decisivo l'attacco sul Civiglio: in salita: il messinese ha ripreso il fuggitivo Thibaut Pinot, che ha poi staccato in discesa, e si è involato verso il trionfo.



Un vero capolavoro certificato dal trionfo in solitaria sul traguardo di Como, con 32" di vantaggio su Alaphilippe: sul podio anche l'altro azzurro, il talentuoso Moscon. Per Nibali, all'ultima gara della stagione, è la conclusione più bella: il Lombardia era diventato il suo obiettivo principale e l'ha centrato alla grande.



"È una bellissima ciliegina su questa stagione - ha detto Nibali -. Dopo tanti piazzamenti, una vittoria che mi rende molto felice, su strade che conosco bene e che sento mie. Tutti gli avversari mi aspettavano, ma stavo veramente bene e ho giocato bene le mie carte".