Ciclismo, Lombardia: De Plus cade e finisce oltre il guardrail

Laurens De Plus crashes while he was riding alone. #IlLombardia

Waiting for news, he's being attended. pic.twitter.com/Nbjum38p4K — Brain on Wheels 🚲 (@BrainOnWheels) 7 ottobre 2017

Il belgaè stato protagonista di una terribile caduta, nella discesa dal Muro di Sormano, sulle strade deldi ciclismo. Uscendo da una curva, il portacolori belga della- che era al secondo posto lanciato all'inseguimento di Mickel Cherel - a una quarantina di chilometri dall'arrivo, ha sbagliato traiettoria, finendo oltre il guardrail, quindi nella scarpata. Sul posto sono subito accorsi i medici.Per fortuna il corridore non ha avuto gravi conseguenze, come rivelato dalla propria squadra su Twitter. "Abbiamo appena parlato con De Plus che fortunatamente non ha nessuna ferita grave, lo stanno trasportando in ospedale". Il belga, secondo una prima diagnosi, ha delle ferite lacero-contuse, in particolare alla gamba destra, ma non avrebbe mai perso coscienza.