Ciclismo, incidente per Froome: buttato a terra da un'auto

Un incidente molto brutto che a molti ha ricordato per dinamica (e, per fortuna, non per conseguenze) quello di Michele Scarponi. Chris Froome è rimasto leggermente infortunato dopo che un automobilista lo ha travolto mentre si allenava. E' stato lo stesso Froome a raccontare tutto su Twitter, allegando una foto eloquente: "Sono stato appena scaraventato a terra di proposito da un automobilista impaziente che mi seguiva. Per fortuna sto bene, bici distrutta. Lui è scappato!".

Just got rammed on purpose by an impatient driver who followed me onto the pavement! Thankfully I'm okay Bike totaled. Driver kept going! pic.twitter.com/o7FT4iXsAo