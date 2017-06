Ciclismo, Giro d'Italia: vince Dumoulin su Quintana e Nibali

Il centesimo Giro d'Italia finisce con una battaglia serrata tra Tom Dumoulin, Nairo Quintana e Vincenzo Nibali: una cronometro - quella da Monza a Milano lunga 29,3 chilometri - tiratissima che ha premiato l'olandese, il grande favorito alla vigilia. Dumoulin alla fine chiude con 31 secondi di vantaggio sul colombiano mentre Nibali, che ci ha comunque provato, si è preso il terzo gradino del podio per soli nove secondi.



Un successo incredibile - il primo per Dumoulin in un grande giro e il primo assoluto nei grandi giri per un corridore arrivato all'ultima tappa fuori dalle prime tre posizioni della classifica - anche considerando i problemi intestinali che lo avevano rallentato alla sedicesima prova. Quintana, Nibali e Pinot sono rimasti in gara fino all'ultimo nella corsa al Trofeo Senza Fine ma alla fine il Giro è andato al 26enne di Maastricht del team Sunweb.



La ventunesima e ultima tappa è stata invece vinta da un altro olandese, Jon Van Emden (Team Lotto Nl-Jumbo) con il tempo finale di 33'08", a oltre 53km/h di media.