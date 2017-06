Ciclismo, ecco il percorso della centesima edizione del Giro d'Italia

Presentato ieri a Milano, per la terza volta il Giro partirà dalla Sardegna con tre tappe per velocisti, toccherà Sicilia (con un arrivo a Messina, città natale di Vincenzo Nibali), Calabria e Puglia, e si fermerà per il secondo giorno di riposo lunedì 15 maggio a Foligno, anche per una serie di iniziative a favore delle zone colpite dal terremoto del 24 agosto scorso. La prima cronometro individuale andrà in scena il giorno dopo, tra i vigneti del Sagrantino (39,2 km da Foligno a Montefalco). Lungo le 21 tappe il Giro 2017 vuole rendere omaggio a campioni del passato come Bartali, Coppi e Pantani e a luoghi storici dell'Italia, da Reggio Emilia, dove nel 1797 è nata la prima bandiera tricolore, a Bergamo, la Città dei Mille, come la ribattezzò Giuseppe Garibaldi. La settimana finale si aprirà con la Rovetta-Bormio, con la Cima Coppi sui 2.758 metri del versante classico dello Stelvio e un breve sconfinamento sul versante svizzero con la scalata all'Umbrailpass (2.502 metri). La 18/a frazione è il tappone Dolomitico da Moena ad Ortisei con 4 passi (Pordoi, Valparola, Gardena e Pinei). Nella penultima tappa il Monte Grappa verrà scalato dal versante nord dopo parecchi anni e si arriva ad Asiago attraverso un versante inedito, salendo dalla Valstagna.