Champions Legaue, debutti super per Sassari e Avellino

Partita la prima giornata della Champions league Fiba, che vede al via 4 squadre italiane. Belle vittorie al debutto per Avellino e Sassari, mercoledì tocca a Venezia in casa del Le Mans e a Varese che ospita il Villeurbanne.

SASSARI-ZIELONA GORA 74-70

Spettacolare successo casalingo per la Dinamo Banco di Sardegna Sassari che celebra lo storico debutto nella Basketball Champions League della Fiba battendo al PalaSerradimigni i polacchi dello Stelmet Zielona Gora per 74-70. Spinta dalle magie offensive dei due giocatori che si sono alternati in regia, Johnsono-Odom e Stipcevic, migliori marcatori del match rispettivamente con 17 e 15 punti, e tenuti uniti da un grandissimo Brian Sacchetti, vero e proprio uomo squadra anche in Europa, la formazione di coach Federico Pasquini ha avuto la meglio di un avversario tosto, molto fisico e determinato. A favore della formazione sassarese ha giocato l'ottimo avvio, con un 10-0 che al 5' ha illuso i tifosi di casa sulla reale forza dell'avversario, e il grandissimo carattere esibito dal collettivo quando lo Stelmet ha messo la freccia e si è portato anche sul + 10 nelle prime fasi della terza frazione, quando ha fissato il punteggio sul 32-42. Da quel momento in poi la partita è rimasta in bilico sino alla fine. Tanti i ribaltamenti di campo, molta transizione e tantissima difesa e alla fine l'hanno spuntata i sardi.

MEGA LEKS-AVELLINO 70-84

Esordio positivo anche per la Sidigas Avellino: gli irpini si impongono in trasferta contro i serbi del Mega Leks per 84-70 al termine di una partita condotta fin dalle prime battute. La Sidigas, sempre avanti nel punteggio, ha saputo resistere ai tentativi di rimonta dei padroni di casa, colpendo sia dalla distanza che da sotto canestro. Sugli scudi Ragland, miglior marcatore con 25 punti, e Green sapiente regista con ben 10 assist.