Cattaneo: "Mazzanti sarà il CT della Nazionale Italiana Femminile"

Gradito ospite degli studi di Premium Sport è stato il nuovo presidente Fipav Bruno Cattaneo: “Il giorno della mia elezione? Mi sono commosso. Il mio avversario era Carlo Magri, con cui sono stato tanto tempo insieme nella pallavolo. E’ stata una grandissima gioia, ho percepito molto affetto nei miei confronti ed è stata una sensazione impagabile: non dimenticherò mai quella giornata".



Ora è il momento di guardare avanti: "Senza rinnegare niente di quello che si è fatto bisogna cambiare qualcosa. C’è da ricostruire un rapporto con il territorio, con le nostre società di base che sono le nostre radici, quelle dalle quali poi dipende tutto. Siamo una Federazione straordinariamente radicata sul territorio e vogliamo continuare ad esserlo. Dobbiamo rappresentare i tanti dirigenti che hanno affollato il Pala Congressi di Rimini, dove c’è stata una partecipazione straordinaria: si è sfiorato il 98% di partecipazione delle società aventi diritto di voto. E’ una partecipazione - spiega Cattaneo - che va contro molte difficoltà: una mancanza di regole sul dilettantismo, le amministrazioni pubbliche che sono indifferenti alle richieste di avere impianti adeguati e non solo i grandi impianti che comunque mancano. La Polonia ne ha 15 straordinari, noi abbiamo solo il Pala Lottomatica che ha 57 anni, il Forum di Milano che ne ha 26 e l’impianto di Torino dove faremo le finali del Campionato del Mondo 2018. Bisogna dare fiducia ai dirigenti e far sì che loro possano vedere nella Federazione un aiuto e un centro di servizi. C’è sicuramente parecchio da fare".



Quindi un annuncio importante: "Mazzanti prossimo CT della Nazionale Femminile? Penso proprio di sì. Dobbiamo solo definire alcuni aspetti ma direi che se lo merita per quello che ha fatto, per la persona che è e per la preparazione che ha. Direi che è la scelta giusta. Noi abbiamo due realtà diverse nelle Nazionali: la Nazionale maschile che è fortissima e su cui abbiamo grandi ambizioni per il Mondiale 2018 e poi quella femminile che è una Nazionale molto giovane e che deve trovare una guida per esprimere il grande potenzialità che ha. E credo che Mazzanti sia una scelta molto giusta. Blengini confermato? Dal mio punto di vista si merita una riconferma per quello che ha fatto. La qualificazione alle Olimpiadi che è stata un’impresa notevole e poi la meravigliosa medaglia d’argento di Rio. E’ la nostra scelta, bisognerà vedere se sarà d’accordo anche lui”.